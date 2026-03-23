Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Kaitle: Unfall zwischen Zweirad und Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, kam es in Waldshut auf der B34 kurz nach der Einmündung der Alfred- Nobel- Str. gegen 19 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll ein 81- jähriger Tesla-Fahrer von der Carl-Duisburg-Str. in die B34 eingefahren sein. Dabei kam es kurz nach der Einmündung zur Kollison mit einem in Richtung Waldshut fahrenden 40-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Dieser kam zu Fall und wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet insbesondere die Ersthelfenden, sich zu melden. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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