Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Auto überschlägt sich - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, kam es kurz vor 19 Uhr auf der L148 zwischen der Einmündung Glashütte und Todtmoos zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18 Jahre alter Volvo- Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Felswand kollidiert sein. In der Folge überschlug sich der Volvo und der 18- Jährige, sowie sein 20-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

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