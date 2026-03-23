PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Kollision

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026 um 15:42 Uhr, kam es auf der Rheinuferstraße bei der Unterführung der B31 zur Kollision zweier Fahrradfahrer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 23-jährige mutmaßliche Unfallverursacher aus Richtung des Breisacher Schwimmbads auf dem Fuß- und Radweg und geriet im Bereich der Unterführung in die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden 83-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Beide Fahrradfahrer kamen im Zuge der Kollision zu Fall. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurden beim mutmaßlichen Unfallverursacher mittels eines Atemalkoholtests 2,65 Promille festgestellt. Zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen musste er ins St. Josefskrankenhaus nach Freiburg verbracht werden. Der andere Unfallbeteilige konnte die Örtlichkeit nach erfolgter Unfallaufnahme selbstständig verlassen. An den Fahrrädern entstand nur leichter Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 16:08

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streit eskaliert - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 21.03.2026, soll es gegen 22:30 Uhr zunächst zu einer Streitigkeit zwischen mehreren jungen Erwachsenen in einem Schnellimbiss in der Robert-Gerwig-Str gekommen sein. Der Streit verlagerter sich in die Unterführung zum Bahnhof, wo es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit Faustschlägen gekommen sein soll. Einer der Beteiligten soll ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 16:06

    POL-FR: Todtmoos: Auto überschlägt sich - zwei Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 20.03.2026, kam es kurz vor 19 Uhr auf der L148 zwischen der Einmündung Glashütte und Todtmoos zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18 Jahre alter Volvo- Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Felswand kollidiert sein. In der Folge überschlug sich der Volvo und der 18- ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:53

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Kaitle: Unfall zwischen Zweirad und Auto - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 20.03.2026, kam es in Waldshut auf der B34 kurz nach der Einmündung der Alfred- Nobel- Str. gegen 19 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll ein 81- jähriger Tesla-Fahrer von der Carl-Duisburg-Str. in die B34 eingefahren sein. Dabei kam es kurz nach der Einmündung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren