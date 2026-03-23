Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Kollision

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026 um 15:42 Uhr, kam es auf der Rheinuferstraße bei der Unterführung der B31 zur Kollision zweier Fahrradfahrer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 23-jährige mutmaßliche Unfallverursacher aus Richtung des Breisacher Schwimmbads auf dem Fuß- und Radweg und geriet im Bereich der Unterführung in die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden 83-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Beide Fahrradfahrer kamen im Zuge der Kollision zu Fall. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurden beim mutmaßlichen Unfallverursacher mittels eines Atemalkoholtests 2,65 Promille festgestellt. Zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen musste er ins St. Josefskrankenhaus nach Freiburg verbracht werden. Der andere Unfallbeteilige konnte die Örtlichkeit nach erfolgter Unfallaufnahme selbstständig verlassen. An den Fahrrädern entstand nur leichter Sachschaden.

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