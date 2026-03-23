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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in einem Mehrfamilienhaus - fünf verletzte Personen - 6 Wohnungen unbewohnbar - Brandursache unklar - Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen

Am 23.02.2026 gegen 17:40 Uhr meldeten Notrufteilnehmer der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Emmendingen eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus im westlichen Stadtgebiet von Emmendingen.

Vor Ort wurde festgestellt, dass in einem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen war. Eine Familie hatte sich auf den Balkon einer Wohnung geflüchtet und konnte dort von der eintreffenden Feuerwehr gerettet werden.

Die Kräfte der Feuerwehr begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten so verhindern, dass sich der Brand auf weitere Wohnungen und auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Durch die Brandwirkung und die Rauchgase blieb das komplette Gebäude mit 6 Wohnungen allerdings mindestens für die Folgenacht unbewohnbar. Die Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden.

Insgesamt wurden 5 Bewohner durch Rauchgase leicht verletzt. Ein 17 - jähriger Jugendlicher unter ihnen erlitt zudem weitere schwerere Verletzungen durch die Brandwirkung.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen.

FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 0761/882-0
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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