Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbrüche in Agrarmarkt und Autowerkstatt

Freiburg (ots)

Gleich zweimal schlugen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt zu.

In der Zeit von Samstag, 21.03.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 07:15 Uhr drang die bislang unbekannte Täterschaft in einen Agrarmarkt in der Donaueschingerstraße ein. Von dort verschafften sie sich Zugang in den Innenbereich des Marktes und suchten dort die Büro- und Lagerräumlichkeiten auf. Nachdem die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht wurden, verließen die Täter den Markt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Eine unbekannte Täterschaft hebelte in der Zeit von Sonntag, 22.03.2026, 14:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 07:20 Uhr eine Tür zu einer Werkstatt in Neustadt, Biberwiese mittels unbekannten Werkzeugs auf. Nach Durchwühlen von Schränken und Schubladen in der Werkstatt sowie den Büroräumlichkeiten verließ die Täterschaft das Objekt schlussendlich über ein Fenster im Büro unter Mitnahme eines geringen Bargeldbetrags. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht und es sich um dieselbe Täterschaft handelt, wird derzeit ermittelt.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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