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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte beschädigen Löwenbrunnen beim Martinstor - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Ermittlungen der Polizei zum beschädigten Löwenbrunnen in Freiburg dauern an. Unbekannte hatten die beim Martinstor stehende Säule vermutlich in der Nacht auf Samstag, 21.03.2026, umgeworfen, sodass sie in den leeren Trog stürzte. Dabei wurden die Säule und die Löwenfigur beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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