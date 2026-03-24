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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald/ Sommerau: Brand eines Arbeitsgeräts

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.03.2026, geriet gegen 15:15 Uhr eine selbstfahrende Arbeitsmaschine am Steinatalweg von der Sommerau in Richtung Hummelhütte in Brand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Baggerarbeiten in einer Feuchtwiese durchgeführt, als es im Motorraum zu einer Brandentstehung kam. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das brennende Arbeitsgerät schnell löschen, es dürfte dennoch ein Totalschaden entstanden sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt vorgelegen haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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