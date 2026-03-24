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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Gartenhütte versehentlich in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Beim Verbrennen von Grünschnitt geriet am Montagnachmittag, 23.03.2026, eine Gartenhütte versehentlich in Brand. Eine Frau verbrannte auf ihrem Gartengrundstück oberhalb von der Straße "Am Schlattgraben" Grünschnitt. Aufgrund des Windes kam es zum Funkenflug und dieser zog in die Gartenhütte, welche dadurch in Brand gesetzt wurde. Gegen 16.00 Uhr wurde die Polizei und die Feuerwehr informiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Gartenhütte fast schon komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr löschte die Überreste. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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