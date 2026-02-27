Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach zwei Bränden in Rostock - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am gestrigen Mittwoch zu zwei Branddelikten im Rostocker Stadtgebiet gekommen ist.

Gegen 18:40 Uhr informierten Zeugen die Polizei über Rauchentwicklung im Bereich der Hausrückseite der Ahlbecker Straße 8 im Stadtteil Lütten Klein. Nach Angaben der Hinweisgeber sollen zuvor zwei jugendliche Personen versucht haben, dort ein Feuer zu legen. Anschließend seien sie vom Tatort weggelaufen.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei männliche Jugendliche gehandelt haben, die jeweils mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein sollen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort leichte Brandrückstände fest und sicherten Spuren. Eine Gefahr für das angrenzende Wohnhaus bestand zu keinem Zeitpunkt. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 21:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen brennenden Wohnanhänger im Kolumbusring im Rostocker Stadtteil Schmarl informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dieser durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt und brannte vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer auf.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 entgegen.

