Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Mann randaliert in der Wismarer Altstadt

Wismar (ots)

Am 26. Februar 2026 gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei durch eine besorgte Hinweisgeberin über eine randalierende männliche Person in der Wismarer Altstadt informiert. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann im Bereich der Straße Spiegelberg lautstark herumgeschrien und durch sein aggressives Verhalten andere Personen verunsichert haben.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten vor Ort einen 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen feststellen, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, bedrohte die eingesetzten Einsatzkräfte und leistete aktiven Widerstand, sodass die Beamten ihn zu Boden bringen und fesseln mussten.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen, einschließlich einer Durchsuchung der Person, wurden mehrere Messer sowie weitere gefährliche Gegenstände aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Bedrohung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell