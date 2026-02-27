PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einsatz wegen umgeworfener Mülltonnen deckt gleich mehrere Verstöße auf

Hagenow (ots)

Am Donnerstagabend erhielt die Hagenower Polizei einen Hinweis auf zwei männliche Personen, die im Stadtgebiet mehrere Gelbe Tonnen umgeworfen haben sollen.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich konnten zwei tatverdächtige Männer gegen 22:30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße festgestellt werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss.

Bei der Kontrolle des 18-jährigen jungen Mannes wurde ein verbotener Gegenstand aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Überprüfung des zweiten 38-jährigen Mannes ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand. Darüber hinaus wurden bei dem Mann zwei Tüten mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Im Laufe des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung des Mannes. Dieser wurde daraufhin durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ob die beiden Männer auch verantwortlich für die umgeworfenen Tonnen in der Bahnhofstraße sind, ist nun ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:01

    POL-HRO: Schweriner Polizei stoppt erneut Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Schwerin (ots) - Am Donnerstagabend stellten Beamte der Polizei Schwerin innerhalb kurzer Zeit mehrere Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Gegen 20:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Hamburger Allee einen 26-jährigen Deutschen aus Schwerin, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Ein ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 01:50

    POL-HRO: Brand einer Strohmiete in Plau am See

    Plau am See (ots) - Am 26.02.2026 kam es in Plau am See gegen 20:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Strohmiete. Es gerieten insgesamt 220 Strohballen, welche auf dem Hof des Landgutes im Hopfensoll gelagert waren, in Brand. Weiterhin wurden Teile einer angrenzenden Lagerhalle des Betriebes durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren