Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einsatz wegen umgeworfener Mülltonnen deckt gleich mehrere Verstöße auf

Hagenow (ots)

Am Donnerstagabend erhielt die Hagenower Polizei einen Hinweis auf zwei männliche Personen, die im Stadtgebiet mehrere Gelbe Tonnen umgeworfen haben sollen.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich konnten zwei tatverdächtige Männer gegen 22:30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße festgestellt werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss.

Bei der Kontrolle des 18-jährigen jungen Mannes wurde ein verbotener Gegenstand aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Überprüfung des zweiten 38-jährigen Mannes ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand. Darüber hinaus wurden bei dem Mann zwei Tüten mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Im Laufe des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung des Mannes. Dieser wurde daraufhin durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ob die beiden Männer auch verantwortlich für die umgeworfenen Tonnen in der Bahnhofstraße sind, ist nun ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell