POL-FR: Lörrach: Pkw übersieht Kleinkraftrad - Fahrer vom Kleinkraftrad leicht verletzt
Freiburg (ots)
Am Montag, 23.03.2026, gegen 15.40 Uhr, übersah beim Abbiegen ein 50-jähriger Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Der Pkw-Fahrer befuhr die Wiesentalstraße (Bundesstraße 317) von Tumringen kommend in Richtung Weil am Rhein und wollte nach links in die Weiler Straße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der 60-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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