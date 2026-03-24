Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall auf der Autobahn 861 - Fahrer von Kleintransporter schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.03.2026, gegen 09.35 Uhr, fuhr auf der Autobahn 861 ein Kleintransporter auf einen vor ihm stehenden Sattelzug auf. Der 24-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Autobahn 861 in Richtung Schweizer Grenze, als er nach dem Nollinger Bergtunnel, in Höhe der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte, nahezu ungebremst auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auffuhr. Mit schweren Verletzungen wurde der 34-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge sowie Reinigung der Fahrbahn war der Streckenabschnitt mehrere Stunden gesperrt. Örtliche Umleitungen wurden eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei und eine Spezialfirma für die Fahrbahnreinigung im Einsatz.

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