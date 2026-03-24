Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Über Dach in Einzelhandelsgeschäft für Elektrogeräte eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 04.00 Uhr bis 04.30 Uhr, öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Flachdach, um in die Räumlichkeiten eins großen Einzelhandelsgeschäfts für Elektro- und Elektronikgeräte in der Schildgasse zu gelangen. Ein Tresor wurde aufgebrochen und Bargeld aus diesem entwendet. Auch wurden eine noch nicht bezifferbare Anzahl von Mobiltelefonen sowie Tablets entwendet. Die Räumlichkeiten wurden von der Täterschaft mutmaßlich wieder über die Dachöffnung verlassen.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in dem Gewerbegebiet Schildgasse gemacht haben. Zum Abtransport des Diebesgutes könnte ein Fahrzeug benutzt worden sein.

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