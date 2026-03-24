Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: 87-Jähriger verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf B31

Freiburg (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B31 bei Breisach am Sonntag, 22.03.2026, ist ein 87-jähriger Pkw-Fahrer ums Leben gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann um 14.10 Uhr von der K 4979 aus Richtung Gündlingen kommend nach links auf die B 31 (Richtung BAB/Bad Krozingen) eingebogen. Dabei übersah er mutmaßlich einen in Richtung Breisach fahrenden bevorrechtigten Pkw. Bei der Kollision wurden der 87-jährige Fahrer sowie zwei Insassen im Alter von 88 und 84 Jahren schwer verletzt. Im anderen Fahrzeug wurden zwei Personen - ein 67-jähriger Fahrer sowie eine 63-jährige Mitfahrerin - leicht verletzt.

Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße 31 war zeitweise gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 87-jährige Fahrer erlag am Montag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell