Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Höchstenbach (ots)

Am Abend des 13.01.2026 um 21:39 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B8 zwischen den Ortschaften Höchstenbach und Steinen. Dabei kam ein 20 Jähriger Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem er einem Fahrzeug in einer Linkskurve ausweichen musste. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Höchstenbach. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 oder per Email pihachenburg@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

