Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Sexuelle Belästigung in Freizeitbad - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 22.03.2026, gegen 18:50 Uhr meldete die Mitarbeiterin eines Freizeitbades in Titisee-Neustadt einen Vorfall, bei dem ein männlicher Badegast wohl mehrere Frauen in vermutlich sexueller Absicht belästigt haben soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 32-Jähriger in einem Wasserbecken im textilfreien Bereich des Bades mindestens eine Frau unsittlich berührt haben. Als die Geschädigte den Mann aufforderte, sein Verhalten zu unterlassen, habe dieser die Frau ein weiteres Mal mutmaßlich in sexueller Absicht angefasst. Die Geschädigte wandte sich anschließend an das Badepersonal, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Nachdem eine Polizei-Streife vor Ort eintraf und das Sicherheitspersonal den Mann an die Einsatzkräfte übergab, zeigte sich der Tatverdächtige alkoholisiert und unkooperativ. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handschließen angelegt. Als der Tatverdächtige im Anschluss in den Streifenwagen verbracht werden sollte, weigerte er sich, den Anweisungen der Polizeibeamten zu folgen, sodass körperlicher Zwang angewandt werden musste. Bei den anschließenden Maßnahmen auf dem Polizeirevier Titisee-Neustadt widersetzte er sich weiterhin und versuchte unter anderem einen Polizeibeamten zu beißen. Im weiteren Verlauf bedrohte und beleidigte der 32-Jährige die eingesetzten Einsatzkräfte fortlaufend. Die Beamten blieben unverletzt.

Gegen den Mann schweizerischer Staatsangehörigkeit wurde durch die Staatsanwaltschaft Freiburg die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens angeordnet und der Tatverdächtige bis zur Richtervorführung beim zuständigen Amtsgericht in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Der Mann wurde am darauf folgenden Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Freiburg wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt.

Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 32-Jährige während seines Aufenthalts in dem Freizeitbad weitere Frauen sexuell belästigt hat, sucht die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) nach weiteren möglichen Geschädigten.

ak

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