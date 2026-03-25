PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Sexuelle Belästigung in Freizeitbad - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 22.03.2026, gegen 18:50 Uhr meldete die Mitarbeiterin eines Freizeitbades in Titisee-Neustadt einen Vorfall, bei dem ein männlicher Badegast wohl mehrere Frauen in vermutlich sexueller Absicht belästigt haben soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 32-Jähriger in einem Wasserbecken im textilfreien Bereich des Bades mindestens eine Frau unsittlich berührt haben. Als die Geschädigte den Mann aufforderte, sein Verhalten zu unterlassen, habe dieser die Frau ein weiteres Mal mutmaßlich in sexueller Absicht angefasst. Die Geschädigte wandte sich anschließend an das Badepersonal, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Nachdem eine Polizei-Streife vor Ort eintraf und das Sicherheitspersonal den Mann an die Einsatzkräfte übergab, zeigte sich der Tatverdächtige alkoholisiert und unkooperativ. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handschließen angelegt. Als der Tatverdächtige im Anschluss in den Streifenwagen verbracht werden sollte, weigerte er sich, den Anweisungen der Polizeibeamten zu folgen, sodass körperlicher Zwang angewandt werden musste. Bei den anschließenden Maßnahmen auf dem Polizeirevier Titisee-Neustadt widersetzte er sich weiterhin und versuchte unter anderem einen Polizeibeamten zu beißen. Im weiteren Verlauf bedrohte und beleidigte der 32-Jährige die eingesetzten Einsatzkräfte fortlaufend. Die Beamten blieben unverletzt.

Gegen den Mann schweizerischer Staatsangehörigkeit wurde durch die Staatsanwaltschaft Freiburg die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens angeordnet und der Tatverdächtige bis zur Richtervorführung beim zuständigen Amtsgericht in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Der Mann wurde am darauf folgenden Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Freiburg wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt.

Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 32-Jährige während seines Aufenthalts in dem Freizeitbad weitere Frauen sexuell belästigt hat, sucht die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) nach weiteren möglichen Geschädigten.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 15:49

    POL-FR: Rheinfelden: Farbschmierereien am Weinberg in Herten - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 20.03.2026 bis Montag, 23.03.2026, besprühte eine unbekannte Täterschaft eine Informationstafel sowie eine Betonwand der Hangbefestigung in der Rabenfelsstraße mit Schwarzer und Rosa Farbe. Hierbei wurden mehrere meterlange "Tags" aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 15:49

    POL-FR: Breisach: 87-Jähriger verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf B31

    Freiburg (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B31 bei Breisach am Sonntag, 22.03.2026, ist ein 87-jähriger Pkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann um 14.10 Uhr von der K 4979 aus Richtung Gündlingen kommend nach links auf die B 31 (Richtung BAB/Bad Krozingen) eingebogen. Dabei übersah er mutmaßlich einen in ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 15:16

    POL-FR: Rheinfelden: Kollision zwischen Radfahrer und 7-jähriges Kleinkind - Radfahrer gesucht

    Freiburg (ots) - Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde soll es am Montag, 23.03.2026, gegen 17.50 Uhr, in der Steinenstraße Höhe Hausnummer 44 in Herten zu einem Zusammenstoß eines Radfahrers und eines 7-jährigen Mädchen gekommen sein. Das 7-Jährige Mädchen spielte mit ihrer Freundin in der Steinenstraße und lief über die Straße. Dabei soll sie mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren