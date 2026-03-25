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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Unbekannte zünden Wahlplakat an - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.03.2026, kurz vor 23:30 Uhr wurde durch eine Zeugin ein brennendes Wahlplakat im Bereich des Mundenhofer Stegs im Freiburg-Rieselfeld gemeldet.

Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden die Einsatzkräfte auf dem Boden ein brennendes Wahlplakat anlässlich der am 26. April bevorstehende Oberbürgermeisterwahl in Freiburg vor. Das Feuer, welches bereits auch Gras und Teile eines Gebüsches in Brand gesetzt hatte, konnte mit Hilfe eines Feuerlöschers und der zusätzlich hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden.

Hinweise zur Täterschaft liegen bisher nicht vor.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben.

ak

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Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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