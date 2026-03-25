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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht auf Parkplatz von Schule - 125-Honda umgekippt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde am Dienstag, 24.03.2026 zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr eine 125-Honda (Leichtkraftrad) beschädigt. Das Krad stand auf dem Schulparkplatz in der Schlierbachstraße, im Bereich der Fahrrad- und Motorradabstellplätzen. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß wahrscheinlich beim Rückwärtsfahren gegen das Krad. Das Krad kippte auf einen Blumenkübel, welcher verschoben wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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