Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht auf Parkplatz von Schule - 125-Honda umgekippt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde am Dienstag, 24.03.2026 zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr eine 125-Honda (Leichtkraftrad) beschädigt. Das Krad stand auf dem Schulparkplatz in der Schlierbachstraße, im Bereich der Fahrrad- und Motorradabstellplätzen. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß wahrscheinlich beim Rückwärtsfahren gegen das Krad. Das Krad kippte auf einen Blumenkübel, welcher verschoben wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können.

md/tb

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