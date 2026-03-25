Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Rennradfahrer

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Fahrer eines Kleinkraftrades kam es am Dienstag, 24.03.2026 gegen 17.40 Uhr im Kreisverkehr Landstraße/ Gündenhausen. Vor dem Kreisverkehr, von der Landstraße herkommend, warteten verkehrsbedingt einige Fahrzeuge um in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei wurden diese unberechtigter Weise auf der rechten Seite von einem Rennradfahrer überholt, welcher anschließend in den Kreisverkehr einfuhr. Zwei bereits im Kreisverkehr befindliche Fahrzeuge, ein BMW und ein Kleinkraftrad, wurden von dem Rennradfahrer innerhalb des Kreisverkehrs überholt und anschließend soll dieser knapp vor dem BMW wieder eingeschert sein. Die 51 Jahre alte BMW-Fahrerin bremste daraufhin ab um eine Kollision zu verhindern. Der hinter ihr fahrende, 15-jährige Fahrer des Kleinkraftrades konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr leicht auf den BMW auf und stürzte. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden von rund 200 Euro, am BMW 500 Euro. Der Rennradfahrer hatte einen hellen Radhelm an und trug dunkle Sportkleidung. Er wurde von der BMW-Fahrerin angesprochen, setzte seine Fahrt aber fort. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Rennradfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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