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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall in Meckenheim - Ein Mann verletzt

Meckenheim (Pfalz) (ots)

Am 14. März 2026 kam es gegen 22:25 Uhr an der Kreuzung Rödersheimer Straße / Hauptstraße in Meckenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Ein 38-jähriger Mann befuhr die Rödersheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße und missachtete an der Kreuzung zur Hauptstraße die Vorfahrt eines 77-jährigen Mannes. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam das Fahrzeug des 77-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun, einen Glasfaserverteilerkasten sowie eine Straßenlaterne. Dabei wurden der Verteilerkasten sowie die Laterne beschädigt. Durch den Aufprall auf die Laterne wurden außerdem Dachziegel beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aus einem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Der 77-jährige Fahrer klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige sowie seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Bei beiden Fahrern verlief ein freiwilliger Atemalkoholtest ohne Auffälligkeiten. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeioberkommissar

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/lTliO

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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