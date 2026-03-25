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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Brand eines Schuppens

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.03.2026, wurde gegen 21:15 Uhr ein Brand eines Schuppens in Wehr gemeldet. Die Bewohner des angrenzenden Hauses konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Der Sachschaden am Schuppen wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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