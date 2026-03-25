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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Großkontrolle von Gefahrguttransporten auf A5 deckt einige Mängel auf

Schallstadt (ots)

Am 23.03.2026 wurde auf der Tank- und Rastanlage Breisgau der Autobahn 5, Höhe Schallstadt, eine großangelegte Kontrolle von Gefahrguttransportern durchgeführt. Die Kontrollkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg wurden hierbei durch spezialisierte Kollegen aus der Umgebung zusätzlich unterstützt. Insgesamt wurden zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr 42 Lkw ganzheitlich kontrolliert, bei welchen einige Mängel aufwiesen. So kam es zu drei Verstößen hinsichtlich der korrekten Ladungssicherung, zu einer Überkennzeichnung sowie zu zwei nicht mitgeführten schriftlichen Weisungen. Zwei Mal wurden zudem Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz geahndet. Neben diversen Mängeln an den Fahrzeugen wurden aber auch im Rahmen der Auslesung von digitalen Fahrerkarten Lenkzeitüberschreitungen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, fehlende manuelle Nachträge und einige weitere Verstöße festgestellt. Ein Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Durch die Ansammlung vieler festgestellter Mängel und Verstöße wurden Sicherheitsleistungen von insgesamt 15.331 Euro erhoben.

Gerade bei Gefahrguttransporten, welche, wie der Name schon sagt, eine erhöhte Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, liegt der Polizei die Sicherheit sehr am Herzen. Es ist somit auch zukünftig mit weiteren gezielten Kontrollen zu rechnen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-1016
A.Faller
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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