Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Hund bringt Pedelec-Fahrerin zu Fall - Seniorin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Hund brachte am Dienstag, 24.03.2026, gegen 18.15 Uhr, eine 85-jährige Pedelec-Fahrerin zu Fall.

Die Pedelec-Fahrerin befuhr die Eichbergstraße in Richtung Herten, als ihr am Ortsausgang von Warmbach, in Höhe der Schrebergärten, ein Labrador ins Pedelec lief. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Labrador, welcher sich zuvor aus einem Gartengrundstück entfernte, blieb unverletzt.

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