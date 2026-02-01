Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr mit Laserpointer

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz und auch auf dem Rückweg überflog ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel am 31.01.2026 zwischen 23:00 und 0:00 Uhr zweimal das Stadtgebiet Gelsenkirchen. Dabei wurde der Pilot jeweils aus einem Haus auf der Ferdinandstraße in Gelsenkirchen-Schalke heraus mit einem Laserpointer geblendet. Die betroffene Wohnung wurde daraufhin durch Einsatzkräfte aufgesucht und ein 22-jähriger Gelsenkirchener konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

