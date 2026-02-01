PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr mit Laserpointer

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz und auch auf dem Rückweg überflog ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel am 31.01.2026 zwischen 23:00 und 0:00 Uhr zweimal das Stadtgebiet Gelsenkirchen. Dabei wurde der Pilot jeweils aus einem Haus auf der Ferdinandstraße in Gelsenkirchen-Schalke heraus mit einem Laserpointer geblendet. Die betroffene Wohnung wurde daraufhin durch Einsatzkräfte aufgesucht und ein 22-jähriger Gelsenkirchener konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

  • 01.02.2026 – 09:36

    POL-GE: Tätlicher Angriff nach angebranntem Essen auf dem Herd

    Gelsenkirchen (ots) - Am 31.01.2026 um 9:40 Uhr kam es auf dem Hasloher Weg in Gelsenkirchen-Hassel zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei anlässlich einer starken Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. Im Verlauf des Einsatzes verhielt sich die Wohnungsinhaberin, eine 69-jährige Gelsenkirchenerin, zunehmend aggressiv, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten, schlug einem Polizeibeamten mit der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:31

    POL-GE: Verkehrsunfall mit Sachschaden endet in körperlicher Auseinandersetzung

    Gelsenkirchen (ots) - Wechselseitige Überholmanöver zwischen einem 48-jährigen und einem 19-jährigen Gelsenkirchener auf der Grothusstraße in Gelsenkirchen endeten am 31.01.2026 um 21:55 Uhr schließlich in einer Kollision, bei der beide beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Fahrzeugführer wurden durch den Unfall nicht verletzt, gerieten aber unmittelbar ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:21

    POL-GE: Räuberisches Trio gesucht - Mann mit Steinen beworfen

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, nachdem unbekannte Jugendliche versucht haben, am Donnerstagabend, 29. Januar 2026, einen Mann in der Altstadt auszurauben. Der 51-Jährige aus Gelsenkirchen wurde gegen 19.15 Uhr in der U-Bahn-Station am Musiktheater von drei Jugendlichen angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Als der Mann daraufhin sein Portemonnaie aus der Tasche holte, versuchte einer der ...

    mehr
