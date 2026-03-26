Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Gegenverkehr ausgewichen - es kam zum Unfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit einem Mercedes Sprinter befuhr am Mittwoch, 25.03.2026 gegen 13.20 Uhr ein 24 Jahre alter Mann die L 139 von Niedertegernau kommend in Richtung Wieslet. Kurz vor Wieslet kam ihm ein unbekannter schwarzer Pkw entgegen, welcher sich teilweise auf seiner Fahrbahn befunden haben soll. Der 24-Jährige wich nach rechts aus um eine Kollision zu verhindern. Daraufhin kollidierte er mit der Leitplanke. Am Mercedes Sprinter entstand dabei Sachschaden von rund 7.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde der 24-Jährige nicht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem schwarzen Pkw geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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