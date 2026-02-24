Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Erneute Kollision eines Binnenschiffes mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg -Zugverkehr nur kurzfristig eingeschränkt

Brake (ots)

Erneut kam es am Dienstag, 24.02.2026, in der Nacht gegen 02:10 Uhr, zu einer leichten Brückenkollision eines mit Ballastwasser beladenen Binnenmotorschiffes mit der Eisenbahnbrücke Oldenburg. Bei der Durchfahrt der Eisenbahnbrücke streifte das Dach des Steuerhauses eines Binnenmotorschiffes die Unterseite der Brücke. Das Steuerhaus des Schiffes wurde dabei beschädigt. Der Schiffsführer meldete den Vorfall allerdings erst um 08:22 der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg (KGO). Daraufhin wurde umgehend das Notfallmanagement der Bahn informiert, die die Brücke umgehend sperren ließ und begutachtete. Bis zur Meldung durch den Schiffsführer blieb der Vorfall unbemerkt. An der Brücke entstand kein Sachschaden und somit konnte nach einer ca. 45-minütigen Unterbrechung die Eisenbahnbrücke wieder für die Durchfahrt von Zügen freigegeben werden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Brake dauern an.

