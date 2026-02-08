Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Dalbenanfahrung im Emder Hafen - Wasserschutzpolizei ermittelt

Emden (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, kam es in den frühen Morgenstunden beim Einlaufen eines unter dänischer Flagge fahrenden Seeschiffes in die Emder Seeschleuse zu einer sogenannten Dalbenanfahrung. Das rund 63 m lange Seeschiff, welches durch einen 38- jährigen Kapitän sowie einen Hafenlotsen geführt wurde, kollidierte im Bereich der Schleuseneinfahrt mit einem Abweiser-Dalben. Hierdurch wurde das Schanzkleid des Schiffes beschädigt. Zur Unterstützung des Manövers war ein in Emden beheimateter Assistenzschlepper im Einsatz. Das Seeschiff kam aus Frederikshavn (Dänemark) und beabsichtigte, im Emder Hafen Ladung aufzunehmen. Zum Unfallzeitpunkt herrschten stark nebelige Wetterverhältnisse. Zur Höhe des entstandenen Schadens am Seeschiff können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ob der betroffene Dalben beschädigt wurde, ist aktuell ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Schiffsicherheitsbehörde (BG-Verkehr) wurde bis zur Bestätigung der Seetüchtigkeit durch die zuständige Klassifikationsgesellschaft ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell