PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Dalbenanfahrung im Emder Hafen - Wasserschutzpolizei ermittelt

Emden (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, kam es in den frühen Morgenstunden beim Einlaufen eines unter dänischer Flagge fahrenden Seeschiffes in die Emder Seeschleuse zu einer sogenannten Dalbenanfahrung. Das rund 63 m lange Seeschiff, welches durch einen 38- jährigen Kapitän sowie einen Hafenlotsen geführt wurde, kollidierte im Bereich der Schleuseneinfahrt mit einem Abweiser-Dalben. Hierdurch wurde das Schanzkleid des Schiffes beschädigt. Zur Unterstützung des Manövers war ein in Emden beheimateter Assistenzschlepper im Einsatz. Das Seeschiff kam aus Frederikshavn (Dänemark) und beabsichtigte, im Emder Hafen Ladung aufzunehmen. Zum Unfallzeitpunkt herrschten stark nebelige Wetterverhältnisse. Zur Höhe des entstandenen Schadens am Seeschiff können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ob der betroffene Dalben beschädigt wurde, ist aktuell ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Schiffsicherheitsbehörde (BG-Verkehr) wurde bis zur Bestätigung der Seetüchtigkeit durch die zuständige Klassifikationsgesellschaft ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion
WSPSt Emden
Telefon: 04921/ 58237-15
E-Mail: esd@wsp-emden.polizei.niedersachsen.de
Pressesprecher: Georg Tramontin
Tel.:0441/95065-104

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 17:39

    WSPI-OLD: Binnenschiff kollidiert mit Eisenbahnbrücke Oldenburg

    Brake (ots) - Am Mittag des 07.02.2026 ist es bei der Eisenbahnbrücke in Oldenburg zu einer leichten Brückenkollision gekommen. Bei der Durchfahrt der Eisenbahnbrücke streifte das Dach des Steuerhauses eines Binnenmotorschiffes die Unterseite der Brücke. Das Steuerhaus des Schiffes wurde dabei beschädigt, zudem wurde das Beiboot des Schiffes durch die Kollision ins Wasser gedrückt. An der Brücke entstand nur ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 16:02

    WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Seehafen Papenburg

    Papenburg (ots) - Am Donnerstagabend, den 06.02.2026, kam es im Seehafen Papenburg zu einer Gewässerverunreinigung. Gegen 18:50 Uhr wurde die Wasserschutzpolizei Emden durch den Hafenkapitän der Stadt Papenburg über einen Wassereinbruch im Maschinenraum eines 85 Meter langen Binnenschiffes informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Wassereinbruch während der Beladung des Schiffes mit rund 1.105 ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:58

    WSPI-OLD: Ermittlungen an Bord des havarierten Autotransporters im Emder Hafen

    Emden (ots) - Ergänzend zu den durch das Havariekommando veranlassten Maßnahmen anlässlich des Schiffsbrandes auf dem Autotransporter am 26.01.2026 nordwestlich der Insel Borkum haben Ermittler der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU), Polizeikräfte des 1. Fachkommissariats sowie der Wasserschutzpolizei Emden nach Freigabe des Brandortes durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren