Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenschiff kollidiert mit Eisenbahnbrücke Oldenburg

Brake (ots)

Am Mittag des 07.02.2026 ist es bei der Eisenbahnbrücke in Oldenburg zu einer leichten Brückenkollision gekommen. Bei der Durchfahrt der Eisenbahnbrücke streifte das Dach des Steuerhauses eines Binnenmotorschiffes die Unterseite der Brücke. Das Steuerhaus des Schiffes wurde dabei beschädigt, zudem wurde das Beiboot des Schiffes durch die Kollision ins Wasser gedrückt. An der Brücke entstand nur geringer Sachschaden. Nach einer ca. 45-minütigen Unterbrechung wurde die Brücke wieder für die Durchfahrt von Zügen freigegeben. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Brake dauern an.

