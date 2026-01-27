PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Fähre läuft vor Wischhafen auf Grund

Brake (ots)

Am 27.01.2026 um ca 12:35 Uhr lief eine Fähre mit 21 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord bei der Überfahrt von Glücksstadt nach Wischhafen auf Grund. Der Vorfall ereignete sich bei der Einfahrt in die Wischhafener Süderelbe. Das dortige Fahrwasser ist sehr anspruchsvoll und die aktuellen Wasserstände sind aufgrund der vorherrschenden Ostwinde geringer als üblich. Die Fähren sind für diese Situationen ausgerüstet, so dass keine Gefahr für Passagiere oder Besatzung bestand. Es ist zu erwarten, dass die Fähre mit dem Abendhochwasser wieder freikommt und die Passagiere in Wischhafen von Bord gehen können.

Rückfragen an:
Wasserschutzpolizei Brake
04401 707580

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

