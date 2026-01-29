PRESSEPORTAL Presseportal Logo

WSPI-OLD: Ermittlungen an Bord des havarierten Autotransporters im Emder Hafen

Emden (ots)

Ergänzend zu den durch das Havariekommando veranlassten Maßnahmen anlässlich des Schiffsbrandes auf dem Autotransporter am 26.01.2026 nordwestlich der Insel Borkum haben Ermittler der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU), Polizeikräfte des 1. Fachkommissariats sowie der Wasserschutzpolizei Emden nach Freigabe des Brandortes durch die Feuerwehr am 28.01.2026 die Ermittlungen an Bord zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Bruch eines kraftstoffführenden Bauteils eines Hilfsdiesels im Maschinenraum ursächlich für den Ausbruch des Brandes gewesen. Hinweise auf ein menschliches Fehlverhalten liegen nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor. Durch die zuständige Dienststelle Schiffssicherheit wurde am heutigen Tage bis zur Bestätigung durch die Klassifikationsgesellschaft ein Weiterfahrverbot ausgesprochen.

Loers, PHK

