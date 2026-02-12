PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Leeraner Hafen -Verursacher wurde ermittelt

Leer (ots)

Am 12.02.2026 kam es im Seehafen Leer, im Bereich der dortigen Seeschleuse, in den Vormittagsstunden zu einer Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff. Verunreinigt wurde der Hafenbereich auf einer Fläche von ca. 800 Quadratmetern. Im Rahmen der wasserschutzpolizeilichen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei aus Emden, konnte auf dem Gelände einer ortsansässigen Werft der Verursacher der Verunreinigung ermittelt werden. Dort hatte eine Catering-Firma anlässlich eines Stapellaufs ein mit einer Dieselheizung beheiztes Zelt aufgebaut. Durch am Vormittag durchgeführte Instandsetzungsarbeiten an einer der o.g. Dieselheizungen gelang zunächst eine kleine Menge Dieselkraftstoff in die Oberflächenentwässerung und von dort in das Hafenbecken. Auf Anordnung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Leer wurden erste Ölbekämpfungsmaßnahmen sowohl wasser- als auch landseitig initiiert. Die polizeilichen Ermittlungen richten sich nunmehr gegen die Verantwortlichen eines Eventplaners aus dem Westersteder Raum.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion
Pressestelle
Telefon: +49 441 95065 104
Mobil: +49 170 3371986
E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

