Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Personenfähre beschädigt im Hafen von Neßmersiel ein Sportboot beim Anlegen

Emden/Neßmersiel (ots)

Am Freitagvormittag kam es zu einem Unfall zwischen einer Personenfähre und einem am Anleger in Neßmersiel liegenden Sportboot. Die Personenfähre lief zu dem Zeitpunkt in den Hafen von Neßmersiel ein und wollte am Fähranlieger anlegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache touchierte die Personenfähre das Sportboot und beschädigte dieses erheblich; die Personenfähre wurde nicht beschädigt. Der Kapitän der Personenfähre kam seiner Meldeverpflichtung nach und informierte die zuständige Wasserschutzpolizei in Emden, die nun in der Unfallursache ermittelt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Nachtrag:

Das Sportboot wurde bereits durch den Eigentümer aus dem Wasser geholt. Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt und es kam auch nicht zur einer Verunreinigung durch Betriebsstoffe.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell