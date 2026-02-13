PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Personenfähre beschädigt im Hafen von Neßmersiel ein Sportboot beim Anlegen

Emden/Neßmersiel (ots)

Am Freitagvormittag kam es zu einem Unfall zwischen einer Personenfähre und einem am Anleger in Neßmersiel liegenden Sportboot. Die Personenfähre lief zu dem Zeitpunkt in den Hafen von Neßmersiel ein und wollte am Fähranlieger anlegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache touchierte die Personenfähre das Sportboot und beschädigte dieses erheblich; die Personenfähre wurde nicht beschädigt. Der Kapitän der Personenfähre kam seiner Meldeverpflichtung nach und informierte die zuständige Wasserschutzpolizei in Emden, die nun in der Unfallursache ermittelt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Nachtrag:

Das Sportboot wurde bereits durch den Eigentümer aus dem Wasser geholt. Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt und es kam auch nicht zur einer Verunreinigung durch Betriebsstoffe.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion
Pressestelle
Telefon: +49 441 95065 104
Mobil: +49 170 3371986
E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 16:19

    WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Leeraner Hafen -Verursacher wurde ermittelt

    Leer (ots) - Am 12.02.2026 kam es im Seehafen Leer, im Bereich der dortigen Seeschleuse, in den Vormittagsstunden zu einer Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff. Verunreinigt wurde der Hafenbereich auf einer Fläche von ca. 800 Quadratmetern. Im Rahmen der wasserschutzpolizeilichen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei aus Emden, konnte auf dem Gelände einer ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 16:05

    WSPI-OLD: Dalbenanfahrung im Emder Hafen - Wasserschutzpolizei ermittelt

    Emden (ots) - Am Samstag, den 07.02.2026, kam es in den frühen Morgenstunden beim Einlaufen eines unter dänischer Flagge fahrenden Seeschiffes in die Emder Seeschleuse zu einer sogenannten Dalbenanfahrung. Das rund 63 m lange Seeschiff, welches durch einen 38- jährigen Kapitän sowie einen Hafenlotsen geführt wurde, kollidierte im Bereich der Schleuseneinfahrt mit ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 17:39

    WSPI-OLD: Binnenschiff kollidiert mit Eisenbahnbrücke Oldenburg

    Brake (ots) - Am Mittag des 07.02.2026 ist es bei der Eisenbahnbrücke in Oldenburg zu einer leichten Brückenkollision gekommen. Bei der Durchfahrt der Eisenbahnbrücke streifte das Dach des Steuerhauses eines Binnenmotorschiffes die Unterseite der Brücke. Das Steuerhaus des Schiffes wurde dabei beschädigt, zudem wurde das Beiboot des Schiffes durch die Kollision ins Wasser gedrückt. An der Brücke entstand nur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren