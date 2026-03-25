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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/ Schachen: Diesel- und Werkzeugdiebstahl

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montag, 23.03.2026, von 18:30 Uhr bis Dienstagmorgen, 24.03.2026, gegen 7 Uhr wurden im Wald beim Gewann Burghalde, nordwestlich von Schachen in Richtung Niederwihl, aus dem Tank einer Arbeitsmaschine 120 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Des Weiteren wurden Werkzeugkisten gewaltsam geöffnet und Material im Wert von mindestens 1.000 Euro entwendet. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos im Wald beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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