POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht
Nastätten (ots)
Im Zeitraum 24.10.2025, ca. 16:00 Uhr bis 25.10.2025, 13:50 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes des Aldi Marktes in Nastätten zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Für sachdienliche Hinweise, melden sie sich bitte bei der Polizei St. Goarshausen.
