Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Nastätten (ots)

Im Zeitraum 24.10.2025, ca. 16:00 Uhr bis 25.10.2025, 13:50 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes des Aldi Marktes in Nastätten zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Für sachdienliche Hinweise, melden sie sich bitte bei der Polizei St. Goarshausen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen

Telefon: 06771-93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

