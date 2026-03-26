Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zwei Pkws am helllichten Tag in Wyhlen beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft zwei Pkws, welche auf Parkplätze in der Engeltalstraße in Höhe der Hausnummer 4 standen. An einem Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen, beim anderen Pkw eine Seitenscheibe. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu der Täterschaft geben können.

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