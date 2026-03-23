Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Die Recklinghäuser Polizei ist am Sonntagvormittag zu einem versuchten Tötungsdelikt im häuslichen Umfeld gerufen worden. Zu der Tat kam es gegen 09:45 Uhr im Stadtteil Feldmark. Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden.

Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen verschaffte sich der 37-Jährige Beschuldigte, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, über ein Fenster Zutritt zur Erdgeschosswohnung seiner 54-jährigen Mutter. In der Wohnung ging der 37-Jährige zunächst seine Mutter körperlich an. Im weiteren Verlauf attackierte der 37-Jährige zudem den 59-Jährigen Lebensgefährten der Mutter mit einem Messer. Sowohl die Mutter des Beschuldigten als auch ihr Lebensgefährte erlitten hierdurch Verletzungen. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Polizei konnte den 37-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Für die weiteren Ermittlungen ist eine Mordkommission eingesetzt.

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Drobe

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwältin als Gruppenleiterin Dr. Hüppe

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