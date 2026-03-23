Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Männer bei Motorradunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße "Sensenfeld" kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Motorradunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-Jähriger aus Gladbeck gegen 14:00 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Grafenwald unterwegs. In seinem Beiwagen saß ein 19-Jähriger, der ebenfalls aus Gladbeck kommt. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab. Dort kollidierten die jungen Männer mit zwei Holzpfosten. Der Sozius wurde schwer verletzt. Bei dem Fahrer konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Rettungshubschrauber und Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme, die durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallteam aufgenommen wurde, gesperrt. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden (ca. 5000 Euro). Die Ermittlungen dauern an.

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