Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bedrohung

Suhl (ots)

Zwischen dem 27.02.2026, 18.00 Uhr und dem 28.02.2026, 05.10 Uhr schreibt ein unbekannter Täter mit einem wasserlöslichen Stift mehrere Wortlaute in kyrillischer Schrift auf das vor der Friedrich-König-Straße 20 geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Der Geschädigte übersetzte die Worte und fühlt sich dadurch bedroht. Die Farbe konnte rückstandslos vom Fahrzeug entfernt werden. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 06:56

    LPI-SHL: Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung, Bedrohung

    Suhl (ots) - Am 27.02.2026, gegen 05.35 Uhr befuhr ein 44jähriger Mann aus Suhl mit seinem Pkw Renault die Meininger Straße von Mäbendorf kommend in Richtung Suhl. Ein weißer Kleintransporter fuhr in die gleiche Richtung, überholte den Renaultfahrer und bremste diesen bis zum Stillstand aus. Anschließend begab sich der Fahrzeugführer zum Fahrer des Renault, riss ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 06:02

    LPI-SHL: Suche beendet

    Schmalkalden (ots) - Der seit Freitag, 27.02.2026 in Schmalkalden vermisste 60-jährige Mann konnte noch am selben Abend aufgefunden werden. Er hatte sich selbst über einen Notruf gemeldet und konnte im Anschluss medizinischer Behandlung zugeführt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:54

    LPI-SHL: Kellerräume angegriffen

    Bad Salzungen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend, 18:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen. Nach derzeitigten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Kelleraufbrüchen oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
