LPI-SHL: Bedrohung
Suhl (ots)
Zwischen dem 27.02.2026, 18.00 Uhr und dem 28.02.2026, 05.10 Uhr schreibt ein unbekannter Täter mit einem wasserlöslichen Stift mehrere Wortlaute in kyrillischer Schrift auf das vor der Friedrich-König-Straße 20 geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Der Geschädigte übersetzte die Worte und fühlt sich dadurch bedroht. Die Farbe konnte rückstandslos vom Fahrzeug entfernt werden. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
