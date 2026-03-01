PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung, Bedrohung

Suhl (ots)

Am 27.02.2026, gegen 05.35 Uhr befuhr ein 44jähriger Mann aus Suhl mit seinem Pkw Renault die Meininger Straße von Mäbendorf kommend in Richtung Suhl. Ein weißer Kleintransporter fuhr in die gleiche Richtung, überholte den Renaultfahrer und bremste diesen bis zum Stillstand aus. Anschließend begab sich der Fahrzeugführer zum Fahrer des Renault, riss die Tür auf, bedrohte ihn, nahm den Fahrzeugschlüssel an sich und entfernte sich danach wieder mit seinem Fahrzeug. Der Renaultfahrer wurde dabei leicht verletzt, da er versuchte seinen Fahrzeugschlüssel festzuhalten. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Nachgang in der Nähe aufgefunden. Weiterhin konnte ein weiterer Schlüssel am Einsatzort aufgefunden werden, über welchen der Täter ermittelt werden konnte. Zum Zeitpunkt des Ausbremsens befand sich ein weiteres Fahrzeug in der Nähe. Der Fahrzeugführer bzw. weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

