LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Meiningen (ots)
Eine Autofahrerin parkte Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr ihren Pkw Ford auf einem Parkplatz des Klinikums in der Bergstraße in Meiningen-Dreißigacker. Als sie gegen 15:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden im vorderen linken Fahrzeugbereich. Ein bislang unbekannter Verursacher war dagegen gefahren und hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049755/2026 entgegen.
