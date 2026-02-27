Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnbaken beschädigt

Suhl (ots)

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines grauen Pkw befuhr Donnerstagvormittag gegen 10:15 Uhr die Schleusinger Straße in Richtung Stadtzentrum Suhl. In einem Bereich, der durch Warnbaken einspurig geführt ist, stieß er gegen mehrere Baken und beschädigte diese. Auch am Außenspiegel des Autos entstand Sachschaden. Ohne anzuhalten und die Polizei zu informieren, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049532/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

