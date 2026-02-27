Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rückwärtsfahren

Kloster Veßra (ots)

Eine Autofahrerin fuhr Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 89 zwischen Themar und Kloster Veßra. In der Unterführung kam ihr ein Lkw entgegen, weshalb sie ihr Fahrzeug stoppte. Da der Lkw-Fahrer ihr signalisierte, dass er mehr Platz benötigt, setzte sie zum Rückwärtsfahren an und übersah dabei den bereits hinter ihr wartenden Pkw. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell