Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Waldau (ots)

Dienstagabend gegen 20:30 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Straße zwischen Schwarzbach und Lichtenau, als ihr zwei unbekannte Autofahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkamen. Das zweite Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel ihres Autos, wodurch dieser zerstört wurde und durch die Splitter Lackschäden entstanden. Ohne anzuhalten, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0048123/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

