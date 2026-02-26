LPI-SHL: Scheibe beschädigt
Schmalkalden (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten Mittwochabend gegen 18:45 Uhr eine Fensterscheibe des Erdgeschosses eines Mehrfamilienhauses im Lohweg in Schmalkalden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049031/2026 entgegen.
