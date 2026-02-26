PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In den Gegenverkehr gefahren

Waldfisch (ots)

Ein 71-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Etterwinden und Gumpelstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er bei Waldfisch in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 71-jährige Unfallverursacher wurde schwer, der 43-jährige Fahrer und die 35-jährige Beifahrerin des anderen Fahrzeuges leicht verletzt. Die drei Personen kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden, welcher auf insgesamt etwa 65.000 Euro geschätzt wird. Die Bundesstraße musste fast drei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

