Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus dem Auto

Vacha (ots)

Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Pkw Hyundai ein, welcher auf einem Parkplatz im Jahnweg in Vacha abgestellt war. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten die Fahrzeugpapiere, einen Personalausweis sowie weitere Unterlagen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049115/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

