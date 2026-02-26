LPI-SHL: In die Leitplanke gekracht
Wasungen (ots)
Ein 27-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochnachmittag auf der B19 zwischen Schwallungen und Wasungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und stieß gegen die Leitplanke. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
