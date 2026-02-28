LPI-SHL: Suche beendet

Kloster Veßra (ots) - Eine Autofahrerin fuhr Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 89 zwischen Themar und Kloster Veßra. In der Unterführung kam ihr ein Lkw entgegen, weshalb sie ihr Fahrzeug stoppte. Da der Lkw-Fahrer ihr signalisierte, dass er mehr Platz benötigt, setzte sie zum Rückwärtsfahren an und übersah dabei den bereits hinter ihr wartenden Pkw. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 ...

