LPI-SHL: Suche beendet
Schmalkalden (ots)
Der seit Freitag, 27.02.2026 in Schmalkalden vermisste 60-jährige Mann konnte noch am selben Abend aufgefunden werden. Er hatte sich selbst über einen Notruf gemeldet und konnte im Anschluss medizinischer Behandlung zugeführt werden.
