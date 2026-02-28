PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Suche beendet

Schmalkalden (ots)

Der seit Freitag, 27.02.2026 in Schmalkalden vermisste 60-jährige Mann konnte noch am selben Abend aufgefunden werden. Er hatte sich selbst über einen Notruf gemeldet und konnte im Anschluss medizinischer Behandlung zugeführt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

