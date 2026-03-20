Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Recklinghausen/ Gladbeck/ Dorsten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Am Erzschacht" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht über die Terassentür Schmuck mit.

Recklinghausen:

In der Zeit von Dienstag (17.03, 06:45 Uhr) bis Donnerstag (19.03, 21:00 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Brelohstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und durchsuchten anschließend das Wohnhaus. Sie entwendeten Schmuck und konnten anschließend unerkannt über den Garten flüchten.

Gladbeck: In einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Anwohner konnten zur Tatzeit zwei verdächtige Personen im Hausflur beobachten, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. 1. Person:

- männlich - 1,70 - 1,80 Meter - höchstens 30 Jahre alt - dünn- schwarzes Haar - Vollbart - dunkel gekleidet

2. Person:

- weiblich - 1,70 -1,80 Meter - höchstens 30 Jahre alt - dünn - Mantel in der Farbe Rosé - schwarze Ledertasche - eventuell schwanger

Der Einbruchsversuch passierte am Donnerstagabend zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr.

Dorsten:

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in einen Kindergarten am Wischenstück ein - Diebesgut nahmen sie nicht mit. Um in das Objekt zu gelangen, traten sie vermutlich ein Fenster ein. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor.

Zeugenhinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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